فض ثلاث حفلات زفاف وتشميع قاعات الأفراح بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

وجه نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، الجهاز التنفيذي لشن حملة تفتيشية لتأكد من الالتزام بقرارات الوزارية بمنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

أسفرت الحملة عن فض وتشميع عدد ثلاث قاعات أفراح بطريق "الزقازيق /منيا القمح " وطريق الأحرار لعدم إتباع الاجراءات الاحترازية ومخالفة القرارات الوقائية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقه وحزم.

وتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو اثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة واجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، واستمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.