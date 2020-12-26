طقس الخليج..توقعات بهطول أمطار فى السعودية..وجو الكويت مائل للبرودة

كتب: أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج موجة باردة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع اليوم سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة العربية السعودية.

السعودية

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة )في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الاجزاء الجنوبية ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الكويت:

وفى الكويت فالطقس نهارًا مائل للبروده و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

وليلًا ، سيكون الطقس بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

البحرين

وفى البحرين نهاراهناك احتمالية هبوب عواصف رعدية ، وتبلغ سرعة الرياح 33كم/ساعة وتاتى شمالية غربية ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية.

وليلا فالطقس غائم جزئيا، وهناك احتمالية هبوب عواصف رعدية وسرعة الرياح تبلغ 19 كم/ ساعة