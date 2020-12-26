اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 09:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع درجة الاستعداد تجنبا لسوء الأحوال الجوية بقنا ‎

السبت، 26 ديسمبر 2020 08:46 ص
رفع درجة الاستعداد تجنبا لسوء الأحوال الجوية بقنا ‎ صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بمنطقتي سفاجا والقصير مما يعرض محافظة قنا لاحتمالية وجود سيول وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءاً حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، اليوم السبت، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أى أزمات  طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وكلف الداودى، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

وأكد محافظ قنا، أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

 


سوء الجو

رفع الاستعداد

محافظة قنا

اخبار محافظه

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

حالة الطقس بقنا

الطقس

حالة الطقس

درجات الحرارة

الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة