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دبي تشدد على الإجراءات الاحترازية مع بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا غدا

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:08 ص
دبي تشدد على الإجراءات الاحترازية مع بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا غدا لقاح كورونا - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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شددت هيئة الصحة في امارة دبي، بدولة الامارت العربية المتحدة، مع بدء حملة التطعيم الواسعة غدا في 6 مراكز صحية بدبي، على أهمية وضرورة اتباع كافة من سيتلقون التطعيم للاجراءات الاحترازية والوقائية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، مشيرة الى ضرورة الالتزام وعدم التهاون والتباهي بأن الشخص أصبح محصنا من الإصابة بالمرض وذلك وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة عالميا.

وبحسب صحيفة البيان، قالت الهيئة إن المطعوم سيعطى جرعتان تفصل بينهما 21 يوما ووفقا للنصائح والارشادات الصادرة عن الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة ينبغي التقيد بالالتزام بإجراءات الامن والسلامة حتى بعد اخذ الجرعتين.

وناشدت الهيئة جميع من لديهم مواعيد لأخذ المطعوم غدا  بضرورة الحضور للمراكز في المواعيد المحددة لهم وتجنب التجمعات للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع واتباع نفس الاجراءات التي تعودنا عليها طيلة الفترة الماضية واهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وكان اعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي فى 23 من ديسمبر، أن الإمارة تسلمت أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،وأوضح أنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وتم تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.

 


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