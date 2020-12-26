توأم بالدقهلية تتهمان والدهما بضربهما بقسوة حتى قفزتا من شرفة المنزل

الدقهلية شريف الديب

أصيبت شقيقتان توأم فى الدقهلية اليوم، بكسور بالغة الخطورة، بعد إلقاء نفسهما من شرفة المنزل بالطابق الثانى هربا من ضرب والدهما، أثناء الهروب للذهاب لوالدتهما، بعد أن منعهما الأب من التواصل مع الأم، لوجود خلافات زوجية بينهما وإغلاقه باب الشقة بالمفتاح.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة المركزى بوصول كل من التوأم، (شروق.ال) 18 سنة بدون عمل، ومقيمة قرية العزيزة دائرة مركز المنزلة مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأولى وكسر بكاحل القدم اليسرى، وشقيقتها "آية" 18 سنة بدون عمل، مصابة بكسر بالفقرة القطنية الثانية وكسر بعظام الحوض، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويلهما إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج.

بانتقال الضباط وسؤالهما، فى محضر الشرطة، قررتا بوجود خلافات عائلية بين والديهما قامت على إثرها والدتهما بترك المنزل وحال طلبهما من والدهما التوجه للإقامة صحبة والدتهما رفض ذلك وتعدى عليهما بالضرب مما حدا بهما للقفز من شرفة الحجرة خاصتهما بالطابق الثانى وحدوث إصابتهما .

وتمكنت مباحث المنزلة من ضبط والد الفتاتين ويدعى "ال" 57 سنة عامل زراعى، ومقيم بذات القرية وبمواجهته، فى محضر الشرطة، قرر أنه فوجئ بقيام الجيران بإيقاظه حال نومه لسقوط ابنتيه من شرفة الحجرة سكنها وحدوث إصابتهما وذلك عقب إلقائهما متعلقاتهما بالشارع.

وأضاف الوالد، فى التحقيقات، بوجود خلافات مع وزوجته وقيامها بترك المنزل على إثر ذلك رفض السماح لهما بالإقامة معها وقيامه بغلق باب الشقة سكنهما والاحتفاظ بالمفتاح حوزته لمنعهما من ذلك وأنكر تعديه عليهما بالضرب.

وبسؤال كل من زوجة خال المصابتين "ناهد.ح.ال" 39 سنة ربة منزل، ونجل عم المصابتين "طارق.ع" 32 سنة حداد، ويقيمان بذات القرية، أيدا ما جاء بأقوال الأب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12202 لسنة 2020 جنح مركز شرطة المنزلة، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.