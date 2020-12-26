اليوم السابع
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تعافى وخروج 4 حالة كورونا جدد من مستشفى قفط التعليمى بقنا

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:57 م
تعافى وخروج 4 حالة كورونا جدد من مستشفى قفط التعليمى بقنا المتعافون والطاقم الطبي
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم السبت، عن تعافى وخروج عددًا من الحالات المصابة بكورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم المتبع من قبل وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت مستشفى قفط التعليمى، أن المستشفى سجلت تعافى وخروج 4 حالات، بينهم حالة حرجة كانت بالعناية المركزة، ليصل عدد  إجمالى الحالات إلى 17 حالة منذ بداية الموجة الثانية.

وقدمت المستشف، الورود والهدايا للمتعافين، مع التنبيه بعدم الاختلاط واتباع الإجراءات الاحترازية حتى التماثل للشفاء تماما.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، عن تخصيص 8 مستشفيات لفرز والعزل حالات كورونا، بالإضافة إلى مستشفى قفط التعليمى لعزل حالات كورونا.

وخصص وزارة الصحة، مستشفيات حميات نجع حمادى، ومستشفى الوقف المركزى، ومستشفى حميات قنا، ومستشفى صدر قنا، ومستشفى فرشوط المركزى، ومستشفى قنا للتأمين الصحى، ومستشفى قوص المركزى.

 


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