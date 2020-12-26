ترامب: عمليات الإغلاق تدمر حياة الكثير من الناس أكثر من الفيروس الصينى

هيثم سلامة

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الديمقراطيين؛ بسبب بعض التدابير الاحترازية فى عدد من الولايات الأمريكية، لمنع زيادة تفشى فيروس كورونا، مشيرا أن أعداد الإصابات فى تلك المدن أكثر بكثير من التى لم تشهد الإغلاق، كما وصف فيروس كورونا بالفيروس الصينى مرة أخرى.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بوقع تويتر: "إن عمليات الإغلاق فى الولايات التى يديرها الديمقراطيون تدمر تمامًا حياة الكثير من الناس أكثر بكثير من الضرر الذي قد يسببه فيروس الصين".

وأضاف: "ارتفعت الحالات فى كاليفورنيا على الرغم من الإغلاق، لكن ولاية فلوريدا وغيرها المفتوحة تعمل بشكل جيد".



ترامب

يأتى ذلك فى ظل تحذير الدكتورة روشيل والينسكى، مديرة CDC القادمة تحت إدارة بايدن، من أن الأيام "المظلمة" لفيروس كورونا ستأتى حول تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى نهاية يناير، بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال والينسكى لمراسل سى إن إن: "أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى الاعتراف بأنه فى 21 يناير، ستكون الأمور سيئة، ستكون مظلمة.. فى الوقت الحالى، نحن بالفعل فى بعض الأوقات المظلمة، وأعتقد أننا سنواجه المزيد من الوفيات بعد أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وسيظهر كل هؤلاء فى نهاية شهر يناير".