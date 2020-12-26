اليوم السابع
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القومى للمرأة بالشرقية ينظم ندوات بالمدارس لتوعية الفتيات بحقوقهن

السبت، 26 ديسمبر 2020 09:00 ص
القومى للمرأة بالشرقية ينظم ندوات بالمدارس لتوعية الفتيات بحقوقهن جانب من الندوة
الشرقية- فتحية الديب

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قالت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن فرع المجلس عقد على مدار الأيام الماضية، 9 ندوات جديدة توعوية بالمدارس ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقها المجلس القومى للمراة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس.

وأضاف الدكتورة عايدة عطية، إنه خلال الندوات يتم التجاوب والتفاعل من خلال الرد على أسئلتهم، ويتم توعيتهم بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع" العنف الجسدي- النفسي- الجنسي- الاجتماعى" ومخاطر زواج القاصرات "الزواج المبكر" القانوينة والصحية والإجتماعية، ومخاطر ختان الإناث، وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى لتجنب الكثير من المخاطر، كما تم خلال الفترة السابقة عقد ندوات بنوادى المرأة والوحدات المحلية والمصالح الحكومية بقصر ثقافة الزقازيق.

طالبات الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة
طالبات الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة

 

طالبات محافظة الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة
طالبات محافظة الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة

 

مقرر القومى للمرأة تشرح للطالبات كيفية الحصول على حقوقهن
مقرر القومى للمرأة تشرح للطالبات كيفية الحصول على حقوقهن

 

مقرر القومى للمرأة فى أحد المدارس
مقرر القومى للمرأة فى أحد المدارس

 

مقررة القومى للمرأة خلال ندوة للطالبات
مقررة القومى للمرأة خلال ندوة للطالبات

 

 


الزواج المبكر

ختان الاناث

القومى للمراة فرع الشرقية

القومى للمرأة

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