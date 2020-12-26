القومى للمرأة بالشرقية ينظم ندوات بالمدارس لتوعية الفتيات بحقوقهن

وأضاف الدكتورة عايدة عطية، إنه خلال الندوات يتم التجاوب والتفاعل من خلال الرد على أسئلتهم، ويتم توعيتهم بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع" العنف الجسدي- النفسي- الجنسي- الاجتماعى" ومخاطر زواج القاصرات "الزواج المبكر" القانوينة والصحية والإجتماعية، ومخاطر ختان الإناث، وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى لتجنب الكثير من المخاطر، كما تم خلال الفترة السابقة عقد ندوات بنوادى المرأة والوحدات المحلية والمصالح الحكومية بقصر ثقافة الزقازيق.



طالبات الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة



طالبات محافظة الشرقية خلال ندوة القومى للمرأة



مقرر القومى للمرأة تشرح للطالبات كيفية الحصول على حقوقهن



مقرر القومى للمرأة فى أحد المدارس