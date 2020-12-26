"العلاقات الأسرية والدفء المفقود" ندوة جديدة للجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية، برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة، بعنوان: "العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء اليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا، مساء اليوم السبت، بمسرح النقابة، وحاضر فيها الدكتورحسن قبارى عميد معهد الإرشاد".

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان صحفى، أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية، التى تحرص عليها اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، لتوعية المهندسين وأسرهم.

وأضاف أن الندوات السلوكية، تناقش مشاكل حياتية عامة وكيفية حلها من خلال متخصصين، و خاصة فى ظل سيطرة السوشيال ميديا، و ذلك لتوعية المهندسين بطرق التعامل معها، و خاصة مشاكل الأبناء.

وأشار إلى أن اللجنة الثقافية والاجتماعية، سوف تنظم سلسلة من الندوات السلوكية والتربوية، خلال الفترة القادمة، وسيتم بثها عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

ومن جانبه تحدث الدكتور حسن قبارى، عميد معهد الإرشاد، عن أسباب المشاكل الزوجية، ومنها السوشيال ميديا، التى أصبحت خطر كبير على الأسرة المصرية، لقضاء فترات كبيرة فى تصفحها .

وأضاف خلال كلمته، أن الزواج من خلال السوشيال ميديا أصبح خطر كبير، انتشر فى السنوات الأخيرة، وتسبب فى ارتفاع نسبة الطلاق.

كما أشار إلى أن التقارير الأخيرة للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أكد أن هناك كل دقيقتين حالات طلاق، وأن نسبة الطلاق ترتفع فى الزواج الحديث، ومن سن 40 إلى 50 عام .

كما تحدث عن الطرق الصحيحة، والمعايير التى لابد أن يتم اتخاذها لاختيار شريك الحياه، وإنشاء أسرة صحيحة بدون مشاكل تؤثر بالتبعية على الأبناء وحالتهم النفسية، وإخراج أجيال جديدة واعية يستفيد منها المجتمع.