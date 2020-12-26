اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 03:56 م
خالد صلاح
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الصين تخفض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة" إلى 12 عاما

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:53 م
الصين تخفض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة" إلى 12 عاما شباب وشابات في الصين - أرشيف
رويترز

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قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية، إن البلاد خفضت سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة" مثل القتل أو التسبب في إصابة تفضي إلى الموت أو إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية ليصبح 12 عاما.
 
ووافقت على التعديل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب اليوم السبت، بعد قراءة ثالثة، وسيسري اعتبارا من أول مارس، وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة إن التعديل ينطبق على الأطفال بين سن 12 و14 عاما.
 
ويمكن أن تكون هناك مسؤولية جنائية للأطفال بين سن 14 و16 عاما في الصين إذا ارتكبوا عمدا جرائم عنف خطيرة مثل القتل والاغتصاب. وسن المسؤولية الجنائية بالنسبة لمعظم الجرائم الأخرى هو 16 عاما.
 

الصين

الحوادث الجنائية

تعديلات دستورية

تعديلات قانونية

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