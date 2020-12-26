الحكومة اليمنية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام هادى فى الرياض.. صورة

كتب محمد جمال

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة، معين عبد الملك، اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وأمر هادى الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها، بحسب صحيفة سبق.



الحكومة اليمنية

وجاء هذا الإجراء بالتوافق مع اتفاق الرياض المبرم قبل عام لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء على مخرجات الحوار الوطنى ومبادرة مجلس التعاون الخليجى.