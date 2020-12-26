الجزائر تسجل 416 حالة إصابة بكورونا و6 حالات وفاة فى يوم واحد

الجزائر /أ ش أ/

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم السبت، تسجيل 416 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 97 ألفا و857 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2722 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و565 حالة، بعد شفاء 361 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب فيروس كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.