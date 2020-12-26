اليوم السابع
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التحفظ على شيش ومشروبات كحولية خلال حملة على المقاهى بكفر الشيخ

السبت، 26 ديسمبر 2020 10:28 م
التحفظ على شيش ومشروبات كحولية خلال حملة على المقاهى بكفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ من ضبط شيش بمقهى بقرية الشراقوة التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، كما تم ضبط مشروبات كحولية مخدرة بالمقاهي تم التحفظ علي الشيش والمشروبات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول من رفع الباعة الجائلين بالشوارع وفتح الشارع للمواطنين وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال البدء في إحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية بقرية غرب تيرة، وهدم المبنى القديم، لإنشاء مبنى جديد يليق بأهالي قرية غرب تيرة والقرى المجاورة.

 

 


كفر الشيخ

الحامول

مقاهي

ضبط شيش

مشروبات كحولية

وحدة صحية

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