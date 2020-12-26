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الأهالى يشيعون جنازة ابن عم المهندس عدلى القيعى بكفر الزيات.. صور

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:21 م
الأهالى يشيعون جنازة ابن عم المهندس عدلى القيعى بكفر الزيات.. صور جنازة ميمى القيعى
الغربية - عادل ضرة

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شيع المئات من أبناء كفر الزيات بمحافظه الغربية، جنازة الكابتن ميمى القيعى ابن عم المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، والذى توفى مساء أمس الجمعة، نتيجة تعرضه لوعكة صحية وارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم ، وتم نقلة لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية وتوفى أثناء محاولات إسعافه .

وادى الأهالى صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بحضور أفراد أسره القيعى وتغيب المهندس عدلى القيعى عن الحضور ، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بكفر الزيات .

 

الاهالى يتوجهون بالنعش إلى مثواه الأخير
الاهالى يتوجهون بالنعش إلى مثواه الأخير

 

الأهالى يحملون النعش
الأهالى يحملون النعش

 

أهالى كفر الزيات أثناء تشييعهم الجنازة
أهالى كفر الزيات أثناء تشييعهم الجنازة

 

جانب من جنازة ميمى القيعى
جانب من جنازة ميمى القيعى

 

صلاة الجنازة على ميمى القيعى
صلاة الجنازة على ميمى القيعى

 


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