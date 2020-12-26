أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم السبت، إلقاء القبض على انتحارى كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة فى بغداد، وذكر الجهاز، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه نتيجة لتكثيف الجهد الاستخبارى، واستمرار جهاز الأمن الوطنى بتعقب المعلومات؛ تمكنت قوة من الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى من تفكيك عصابة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحارى) يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة فى بغداد".
وأضاف أنه تم القبض على (آمر وناقلٍ وجُنديّ)؛ إذ دونت اقوالهم واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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