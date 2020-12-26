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أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم السبت، إلقاء القبض على انتحارى كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة فى بغداد، وذكر الجهاز، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه نتيجة لتكثيف الجهد الاستخبارى، واستمرار جهاز الأمن الوطنى بتعقب المعلومات؛ تمكنت قوة من الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى من تفكيك عصابة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحارى) يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة فى بغداد".