وأضاف أنه تم القبض على (آمر وناقلٍ وجُنديّ)؛ إذ دونت اقوالهم واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.