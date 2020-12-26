افتتاح منشآت تعليمية جديدة اليوم بالفيوم بحضور طارق شوقى وخالد عبد الغفار

الفيوم - رباب الجالي

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعى.