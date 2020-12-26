اليوم السابع
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افتتاح منشآت تعليمية جديدة اليوم بالفيوم بحضور طارق شوقى وخالد عبد الغفار

السبت، 26 ديسمبر 2020 01:30 ص
افتتاح منشآت تعليمية جديدة اليوم بالفيوم بحضور طارق شوقى وخالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
الفيوم - رباب الجالي

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يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعى.

ويقوم الوزيران بافتتاح مبنى معهد حوض النيل ومركز الأوبئة ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية ومبنى المدرجات المركزية، كما يتم افتتاح مبنى مركز العلاج الطبيعى والتأهيل الحركى وافتتاح ملاعب الجامعة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى بمركز التدريب الإقليمى على بحيرة قارون في نهاية الافتتاحات.

 

 


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