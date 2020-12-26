إيران: إعدام متشدد من عرق البلوخ لقتله اثنين من الحرس الثوري

رويترز

ذكر الموقع الإخباري الرسمي للسلطة القضائية في إيران، أن البلاد أعدمت متشددا من عرق البلوخ، اليوم السبت، بتهمة قتل اثنين من الحرس الثوري بالرصاص قبل خمسة أعوام.

وأضاف موقع ميزان أن عبد الحميد مير بلوخزيهي، وهو أحد منفذي العملية التي وقعت عام 2015، "أُعدم شنقا هذا الصباح بعد إجراءات قضائية" في زاهدان بإقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق إيران.

وأشار إلى أن مير بلوخزيهي كان عضوا رئيسيا في جماعة جيش العدل السنية المتشددة وأُدين "بشن عمل مسلح ضد الدولة وعضوية جماعات مناهضة للنظام".

ومنذ وقت طويل، يشهد إقليم سستان وبلوخستان الذي يقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، اشتباكات من حين لآخر بين قوات الأمن ومقاتلين سنة ومهربي مخدرات. ويمثل السنة الأغلبية في الإقليم.

وأعلنت جماعة جيش العدل، التي تقول إنها تطالب بحقوق أكبر وظروف معيشة أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على قوات الأمن الإيرانية بالإقليم في السنوات القليلة الماضية.