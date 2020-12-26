اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: إعدام متشدد من عرق البلوخ لقتله اثنين من الحرس الثوري

السبت، 26 ديسمبر 2020 12:03 م
إيران: إعدام متشدد من عرق البلوخ لقتله اثنين من الحرس الثوري حكم الاعدام في إيران - صورة تعبيرية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر الموقع الإخباري الرسمي للسلطة القضائية في إيران، أن البلاد أعدمت متشددا من عرق البلوخ، اليوم السبت، بتهمة قتل اثنين من الحرس الثوري بالرصاص قبل خمسة أعوام.
 
وأضاف موقع ميزان أن عبد الحميد مير بلوخزيهي، وهو أحد منفذي العملية التي وقعت عام 2015، "أُعدم شنقا هذا الصباح بعد إجراءات قضائية" في زاهدان بإقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق إيران.
 
وأشار إلى أن مير بلوخزيهي كان عضوا رئيسيا في جماعة جيش العدل السنية المتشددة وأُدين "بشن عمل مسلح ضد الدولة وعضوية جماعات مناهضة للنظام".
 
ومنذ وقت طويل، يشهد إقليم سستان وبلوخستان الذي يقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، اشتباكات من حين لآخر بين قوات الأمن ومقاتلين سنة ومهربي مخدرات. ويمثل السنة الأغلبية في الإقليم.
 
وأعلنت جماعة جيش العدل، التي تقول إنها تطالب بحقوق أكبر وظروف معيشة أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على قوات الأمن الإيرانية بالإقليم في السنوات القليلة الماضية.
 

إيران

حكم الإعدام

الحرس الثوري

عبد الحميد مير بلوخزيهي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ظريف ينفى اتهامات ترامب.. ويؤكد: إيران ليست وراء الهجوم على السفارة فى بغداد

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:15 ص

دونالد ترامب يهدد إيران بعد قصف السفارة الأمريكية ببغداد: إذا قتل أمريكى سأحملهم المسئولية

الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:17 ص

رئيس الوزراء اليمنى يؤكد إيران دولة مارقة تسببت فى دمار المنطقة بأكملها

الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:00 ص

اجتماع في البيت الأبيض لردع إيران عن مهاجمة الأمريكيين في العراق

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 09:21 م

إيران تسجل 6261 إصابة جديدة بكورونا و153 وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 02:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة