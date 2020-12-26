إصابة نائب رئيس مدينة قويسنا بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت عواطف طاحون نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا، وتخضع للعزل المنزلى، كما أصيب سكرتير مجلس ومدينة قويسنا بفيروس كورونا ويخضع هو الآخر لفيروس كورونا .

وكان الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أجرى جولة مفاجئة على مستشفى حميات شبين الكوم وذلك للاطمئان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المفدمة للمرضى .

وتفقد اقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، وقدم الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.

وأكد على تواصل المرور على جميع المستشفيات صباحًا ومساءً خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل العقبات.