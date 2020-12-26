إصابات كورونا فى تشيلى تقترب من 600 ألف حالة

سانتياجو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة فى تشيلى اليوم السبت، تسجيل 2564 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المُصابين بالفيروس إلى 598 ألفا و394 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) - فى نسختها باللغة الإنجليزية - عن الوزارة قولها فى بيان إنه جرى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و16 ألفا و404 منذ مارس الماضي.

ولا تزال السلطات الصحية تشعر بالقلق إزاء الزيادة فى الحالات الجديدة على الصعيد الوطني، والتى شهدت، خلال الأيام الـ 14 الماضية ارتفاعًا بنسبة 39 فى المائة، لذلك طلبت مرة أخرى من السكان عدم التراجع فى الجهود والرعاية الشخصية حماية أنفسهم من المرض.