أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد

(رويترز)

علقت أوغندا اليوم السبت الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة وعشر مناطق كثيفة السكان مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا لكن منتقدين قالوا إن السبب الحقيقي هو شعبية المعارضة في تلك المناطق.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يوم 14 يناير المقبل.

وجاء في بيان "علقت اللجنة المستقلة للانتخابات اجتماعات الحملة الانتخابية في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة بأنها تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا".

وأعلنت أوغندا تسجيل 33360 حالة إصابة بكوفيد-19 و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وبرز المرشح نجم البوب بوبي واين (38 عاما) واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني (76 عاما) الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.