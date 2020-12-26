اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:27 م
أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد انتخابات أوغندا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت أوغندا اليوم السبت الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة وعشر مناطق كثيفة السكان مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا لكن منتقدين قالوا إن السبب الحقيقي هو شعبية المعارضة في تلك المناطق.

 

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يوم 14 يناير المقبل.

 

وجاء في بيان "علقت اللجنة المستقلة للانتخابات اجتماعات الحملة الانتخابية في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة بأنها تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا".

 

وأعلنت أوغندا تسجيل 33360 حالة إصابة بكوفيد-19 و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

 

وبرز المرشح نجم البوب بوبي واين (38 عاما) واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني (76 عاما) الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.

 

 

 


أوغندا

أفريقيا

انتخابات رئاسة

برلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة