5 مستشفيات عزل لاستقبال حالات كورونا بمحافظة بنى سويف.. صور

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن هناك 5 مستشفيات مخصصة لحالات كورونا على مستوى المحافظة.
وأضاف الدكتور محمد يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استقبال الحالات الإيجابية حاليا في مستشفيات: ناصر العام، والتأمين الصحي والواسطى المركزى، والصدر والحميات، مشيرا إلى أنه فى حالة ارتفاع أعداد الحالات ستدخل مستشفيات الفشن وسمسطا الخدمة لاستقبال حالات كورونا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف، الدور الكبير والجهد المخلص الذي تقوم به المنظومة الصحية بكامل عناصرها فى مجابهة تداعيات الفيروس، مشددا على أهمية التزام الأطقم الطبية والتمريض بإجراءات الوقاية الشخصية حفاظا عليهم، حيث أنهم يمثلون صمام الأمان وخط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات المرض، ومطالبا بضرورة الإبلاغ اليومى عن أية نواقص في المستلزمات الطبية والوقائية لسرعة توفيرها، مشددا على أهمية الوعى فى مواجهة تداعيات أخرى وأكثر صعوبة من المرض.
وكيل وزارة الصحة ببنى سويف يتابع مستشفى الصدر
وكيل وزارة الصحة ببنى سويف يتابع مستشفى الصدر
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