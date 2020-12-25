5 مستشفيات عزل لاستقبال حالات كورونا بمحافظة بنى سويف.. صور

بنى سويف- هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن هناك 5 مستشفيات مخصصة لحالات كورونا على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور محمد يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استقبال الحالات الإيجابية حاليا في مستشفيات: ناصر العام، والتأمين الصحي والواسطى المركزى، والصدر والحميات، مشيرا إلى أنه فى حالة ارتفاع أعداد الحالات ستدخل مستشفيات الفشن وسمسطا الخدمة لاستقبال حالات كورونا.