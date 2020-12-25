5 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، استمرار المديرية فى تنفيذ برنامج القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، بالاشتراك مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تنفيذ 5 قوافل بيطرية فى الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2020 بقرى سنجها وحمادة والصوالح وأولاد زيد والحساسنة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس والقرين، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن القافلة البيطرية بقرية الصوالح بفاقوس قامت بفحص وعلاج 68 رأس ماشية للأمراض الباطنية والجراحة، و51 رأس ماشية للأمراض التناسلية والفحص بجهاز السونار والتهاب الضرع ، كما تم تجريع 137 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية، ورش 210 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، وترقيم وتسجيل 70 رأس ماشية، وفحص وعلاج 278 طائر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.