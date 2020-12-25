ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلة سيسى قوله ان زعيم المعارضة توفى فى فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا.



وكان قد تم اختطاف زعيم المعارضة في مالي "سومايلا سيسي" خلال مشاركته بجولة انتخابية في 26 مارس الماضي،تمهيدا للاستحقاق التشريعي، في عملية غير مسبوقة تطاول شخصية سياسية بهذا المستوى في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو".