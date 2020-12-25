نفوق 10 حيتان على سواحل يوركشاير البريطانية.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

أكد رجال الإنقاذ نفوق عشرة حيتان تقطعت بهم السبل على ساحل شرق يوركشاير بالمملكة المتحدة، إذ لاحظ أفراد الجمهور لأول مرة بعض الحيتان على الشاطئ بين Tunstall و Withernsea، شرق يوركشاير عشية الكريسماس.

وتم استدعاء جمعية إنقاذ الغواصين البريطانيين للحياة البحرية (BDMLR) مع خفر السواحل والشرطة بعد أن تم رصدهم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الحيتان النافقة

لكن متحدثة باسم الجمعية قالت: "للأسف يمكننا أن نؤكد أن آخر الحيتان العشرة التي تم العثور عليها عالقة بالقرب من تونستول هذا الصباح قد ماتت في وقت سابق بعد ظهر اليوم".

وقالت إنه تم التحقق من التقارير عن وجود المزيد من الحيتان على بعد أميال قليلة جنوبا في سبيرن بوينت ولكن لم يتم العثور على شيء.

وأضافت المتحدثة: "لا يسعنا إلا أن نأمل في عدم وجود المزيد من الحيتان في المنطقة التي قد تصل بعد إلى الشاطئ".



حوت نافق



نفوق 10 حيتان

وقال أحد غواصين الإنقاذ، إن بحر الشمال بيئة صعبة لحيتان العنبر لأن المياه الضحلة بها القليل من حبار المياه العميقة التي تتغذى عليها عادة، ونادراً ما نجت من الجنوح على الشاطئ بسبب حجمها.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية: "العديد من الحيوانات المتورطة اليوم كانت في حالة غذائية سيئة نتيجة لذلك ومن الواضح أنها لم تكن لتنجو لفترة طويلة إذا كانت قد عاشت على قيد الحياة في المد".

وفى سياق آخر، حذر السباحون من النزول إلى البحر بسبب زيادة أعداد أسماك القرش قبالة ساحل فيكتوريا، عقب جرف المياه حوتا نافقا يبلغ ارتفاعه 18 متراً على شاطئ فيرهافن بولاية فيكتوريا في أستراليا. وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الحوت المتحلل سيجذب أعدادًا كبيرة من أسماك القرش إلى المياه على طول امتداد الساحل، وكانت أغلقت منظمة إنقاذ الحيوانات في ولاية فيكتوريا الشاطئ وأصدر مركز فيينا الدولي للطوارئ تحذيرًا، جاء فيه: "نظرًا لوجود جثة حوت كبيرة، حدثت زيادة في نشاط أسماك القرش اليوم".