موسكو تسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو /أ ش أ/

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيلها 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو، مقابل 74حالة فى بيانات أمس الخميس.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو - حسبما افادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن عدد المتوفين بالمرض فى المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 77 حالة، ليصل إجمالى حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10840 شخصا، بعد أن كان 10763 فى الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو ارتفاعا تدريجيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 21 ديسمبر 71 حالة، وفى 22 ديسمبر 73، وفى 23 ديسمبر 76، وفى 24 ديسمبر 74.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشى فيروس كورونا فى روسيا، حيث سجلت فى المدينة حتى الآن 772104 إصابة مؤكدة، بينها 593939 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة فى مؤشر الإصابات التى بلغ عددها فى إحصائية الجمعة 7315 وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى أقل من 600.

ويأتى ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة فى مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية فى بيانات اليوم عن تسجيلها 29018 إصابة مع رصد 563 وفاة.

ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالى حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".