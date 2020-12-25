ملك إسبانيا يبرز الأزمة الاقتصادية والصحية فى خطابه بمناسبة عيد الميلاد

فاطمة شوقى

أبرز ملك إسبانيا ، فيليبى السادس ، الأزمة الاقتصادية والصحية التى تمر بها البلاد فى خطابه بمناسبة عيد الميلاد، والذى اعتاد على إلقائه عشية عيد الميلاد لتهنئة الإسبان.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إلى أن ملك إسبانيا ألقى خطابه التقليدى بمناسبة عيد الميلاد إلى الشعب الإسبانى، واعتبرها فرصة لمراجعة المشاكل التى مرت بها البلاد فى عام 2020، وكذلك لمعالجة وضع التاج الملكى على مدار العام.

وخصص ملك إسبانيا فيليبى السادس 87 كلمة شكلت خطابه، وقال "يجب أن نحافظ على القيم الأخلاقية ، التى تلزمنا جميعا دون استثناء"، واضاف: "الازمة التى نمر بها أزمة خطيرة ولا يمكن أن تأتى من يد المزيد من الإحباط أو المزيد من عدم الثقة ، ولكن مع ذلك علينا أن نواجه المستقبل بتصميم وثقة فى أنفسنا فيما يمكننا القيام به معا، بشجاعة وأمل، مع الثقة ببلدنا ونموذجنا فى التعايش الديمقراطى ، ولن يحطمنا الفيروس ولا الأزمة الاقتصادية".

أمل اللقاح

من الواضح أن التغلب على هذا الفيروس سيأتي بفضل العلم والبحث، تقدم لنا العلاجات الجديدة ضد الفيروس وتطوير اللقاحات التي يتم إجراؤها بالفعل أملًا كبيرًا. لكن في غضون ذلك ، لدينا الكثير لنفعله. تظل المسؤولية الفردية أساسية وهي أداة فعالة في مكافحة الفيروس. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن نبقى يقظين وألا نخفض حذرنا ".

وأضاف ملك إسبانيا : "نشكر العاملين الصحيين مرة أخرى على جهودهم الهائلة ، ومهنيتهم ​​الاستثنائية وإنسانيتهم ​​العظيمة مع المرضى، لقد واجهوا الهجمات الأولى للفيروس في الحالات القصوى وأيضًا فيض في بعض مستشفياتنا، واليوم ما زالوا يواجهون هذه المعركة بعبء عاطفي وجسدي كبير على أكتافهم. نطلب منك الحفاظ على كل شجاعتك وقوتك ومواصلة الاهتمام بصحتنا ".

وأضاف ملك إسبانيا "إنه لأمر حاسم تقوية الأعمال والنسيج الإنتاجي والصناعي والخدمي. إن الاعتراف بشركاتنا ودعمها ، وحماية العاملين المستقلين والتجار لدينا ، التي ضربت هذه الأشهر ، ستكون ضرورية لخلق فرص العمل ، تلك الوظيفة التي يحتاجها بلدنا كثيرًا ".