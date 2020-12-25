مقتل 7 أشخاص على الأقل فى هجوم لـ "بوكو حرام" على قرية فى شمال نيجيريا

ابوجا أ ش أ

قال مسئول محلى فى نيجيريا، إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" على قرية بيمى فى ولاية برنو النيجيرية عشية عيد الميلاد.

وأضاف كاش الله عثمان، المسؤول ببلدة تشيبوك المحلية النيجيرية، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "بوكو حرام هاجمت قرية بيمى وقتلت 7 أشخاص واختطفت 7 آخرين من بينهم قس".

وأضاف المسؤول النيجيرى أن "بوكو حرام" أحرقت كنيسة ومستوصف وعدة منازلَ أخرى.

وتقع قرية بيمي، ذات الأغلبية المسيحية، على بعد نحو 20 كيلومتراً من تشيبوك التى اختطفت "بوكو حرام" بها أكثر من 200 تلميذة قبل 6 سنوات.