مركز أمريكى يرصد أهم 10 أحداث عالمية فى 2020.. فوز بايدن وكورونا أبرزها

كتبت ريم عبد الحميد

رصد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أبرز 10 أحداث فى العالم فى عام 2020، كان فى مقدمتها تفشى جائحة كورونا فى العالم فوز جو بايدن فى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

وقال المجلس فى تقريره إنه قبل أربع سنوات بدت التقارير التى تتساءل عما إذا كان عام 2016 هو الأسوأ على الإطلاق، لكن عام 2020 قد هزم 2016. فلم يكن هناك عاما مليئا بالاضطراب منذ الستينات مثل العام المنصرف. وصحيح أن الأشهر الـ 12 الماضية حملت أنباء جيدة، إلا أن تلك النقاط المضيقة كانت قليلة وسط الأنباء السيئة.

وجاءت الأحداث العشرة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية بالترتيب التالى:

10- تبرئة مجلس الشيوخ الأمريكى الرئيس دونالد ترامب من اتهامات العزل فى يناير الماضى، وذلك بعد إقرار مجلس النواب بتوجيه اتهام له باساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونجرس.

9- احتجاجات روسيا البيضاء المطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

8- اشتعال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس ورد إيران بهجمات صاروخية على القواعد الأمريكية فى العراق.

7- انهيار أسعار النفط مع تراجع الطلب فى ظل وباء كورونا ودخول العالم فى حالة إغلاق.

6- توقيع اتفاق إبراهيم للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ثم إعلان السودان والمغرب تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

5- مقتل جورج فلويد فى الولايات المتحدة على يد الشرطة الأمريكية مما أثار احتجاجات واسعة استمرت على مدار أسابيع ضد العنصرية.

4- استمرار الاضطرابات المناخية باندلاع حرائق غابات هائبة وعواصف أكبر وأكثر تكرارا، وحالات جفاف أكبر.

3- تأكيد الصين لنفسها على الصعيد العالمى.

2- فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة فى انتخابات شهدت أعلى نسبة إقبال على التصويت منذ أكثر من قرن بلغت 66.7%.

1- جائحة كورونا التى أعادت تغيير شكل العالم