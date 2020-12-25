اليوم السابع
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الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:30 ص
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عبر صحيفة روسيسكا جازيتا الروسية..

محافظ جنوب سيناء يوجه الدعوة للشعب الروسى لزيارة شرم الشيخ

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:04 ص
محافظ جنوب سيناء يوجه الدعوة للشعب الروسى لزيارة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء خلال لقائه مع صحفية روسية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الصحفية الروسية كلير فولستيكى، والتى تعمل بإحدى الصحف الروسية الكبرى روسيسكا جازيتا، والتى تقوم بجولة بعدد من المدن السياحية المصرية، والتى أجرت عدة لقاءات مع عدد من رجال السياحة بمصر، وعلى رأسهم وزير السياحة، وذلك لعمل روبرتاج عن السياحة بمصر لتنشيط السياحة وتمهيدا لعودة السياحة الروسية إلى مصر.

وأكدت الصحفية، أن الشعب الروسى متشوق للعودة إلى زيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ الجميلة، وأن فيروس كورونا وتداعياته من أهم الأسباب التى أدت إلى تأجيل عودة السياحة الروسية وإنها تتوقع انفراجة كبيرة بعد انتهاء الفيروس.

كما أبدت الصحفية انبهارها بما رأته أثناء زيارتها لشرم الشيخ من جبال وشواطئ ومناظر خلابة وحفاوة استقبال وألوان متعددة من السياحة، فضلا على حفاوة الاستقبال وأنها ستنقل كل ما رأته عبر صحيفتها الى الشعب الروسى.

وأصدر المحافظ تعليماته بتسهيل زيارتها لعدد من مدن جنوب سيناء مثل كاترين ودهب بالإضافة لعدد من المقاصد السياحية الأخرى، ووجه دعوة إلى الشعب الروسى عبر صحيفة روسيسكا جازيتا لزيارة مدينة شرم الشيخ.

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المحافظ يستعرض الأماكن السياحية على الخريطة 
 
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