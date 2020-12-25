لبنان يسجل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 168 ألفا و69 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1367 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15 ألفا و655 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن الوزارة لا صلاحية لها بشكل منفرد لاتخاذ قرار بإيقاف الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة التى تشهد طفرة جديدة من فيروس كورونا.

وقال الوزير حمد حسن– فى تصريح – إن وزارة الصحة سبق ورفعت توصية بهذا الشأن يوم الإثنين الماضى إلى الهيئات المختصة بالدولة ومن بينها اللجنة الخاصة بمواجهة وباء كورونا والتى تتبع رئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الأخذ بالتوصية والتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار الوباء، هى مسئولية تعود إلى اللجنة مجتمعة وليس وزارة الصحة وحدها.

وكان وزير الصحة اللبنانى قد أعلن، فى وقت سابق من اليوم، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا فى لبنان، حيث تبين إنها قادمة على متن إحدى الرحلات الجوية من العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين الماضي.