عيد بأى حال..آلاف الأمريكيين يستقبلون عيد الميلاد وسط أمطار ثلجية وظلام

(رويترز)

استيقظ أكثر من 250 ألف مشترك أمريكى فى نيويورك وبنسلفانيا وشمال شرق البلاد على ظلام وطقس ممطر صباح عيد الميلاد اليوم الجمعة حيث انقطعت الكهرباء بسبب الرياح العاتية والأمطار الثلجية الكثيفة.

وقال ريتش أوتو، خبير الأرصاد الجوية فى مركز توقعات الطقس بهيئة الطقس الوطنية فى كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن من الممكن أيضا حدوث فيضانات، مع ذوبان الثلوج من عواصف سابقة وهطول أمطار يصل منسوبها إلى 13 سنتيمترا فى بعض ضواحى نيويورك.

وفى نيو إنجلاند، ربما تتسبب الرياح التى تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر فى الساعة فى اقتلاع الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء، وأضاف أوتو أن مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، ستصبح الطرق التى تكسوها الثلوج مصدرا للقلق.

وتقول رابطة السيارات الأمريكية إن عدد الأمريكيين المتوقع سفرهم خلال العطلات سيقل 34 مليونا بانخفاض نسبته 29 بالمئة مقارنة بالعام الماضى مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بتفشى مرض كوفيد-19.