اليوم السابع
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شركة أمريكية تقاضى ترامب ردا على اتهامات فريقه لها بتزوير نتائج الانتخابات

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:00 ص
شركة أمريكية تقاضى ترامب ردا على اتهامات فريقه لها بتزوير نتائج الانتخابات دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

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أعلنت شركة "Dominion" التى تنتج ماكينات وبرمجية للتصويت فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية أنها قد تقاضى الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ردا على اتهامات فريقه لها بتزوير نتائج الاقتراع، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال رئيس الشركة، جون بولوس، فى حديث لقناة "CNN"، إن "Dominion" تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص اتهمهم بـ"الترويج ونشر هذه الأكاذيب عبر منصات إعلامية منذ يوم إجراء الانتخابات".

 

وأوضح بولوس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت "Dominion" تنوى اتخاذ إجراءات قضائية ضد ترامب نفسه، أن الشركة "ستنظر فى كل من أطلق وكرر وضخم الادعاءات الكاذبة" التى وصفها بالافتراءات والمضرة بالنسبة إليها والانتخابات، وتابع: "لن نتجاهل أى شخص".

 

وسبق أن أفادت "CNN" بأن ممثلى الشركة أبلغوا البيت الأبيض ومحاميى ترامب بأنها مستعدة لمقاضاة الرئيس ردا على نشر الافتراءات.

 

وسبق أن اتهم محامى ترامب، رودى جولياني، وأحد أنصاره، سيدنى باويل، "Dominion" بأنها مرتبطة برئيس فنزويلا الراحل، هوغو تشافيز، وخلفه، نيكولاس مادورو، والملياردير الأمريكى المشهور، جورج سوروس.

 

وتكبد الجمهورى ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذى حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 232 لدى منافسه، لكن ترامب لم يعترف حتى الآن بانتصار بايدن متحدثا عن عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات.

 


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