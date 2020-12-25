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رفع النفايات الطبية بخط 12 بنها القناطر.. والمحافظة: تخص مركز ولادة خاص

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:01 م
رفع النفايات الطبية بخط 12 بنها القناطر.. والمحافظة: تخص مركز ولادة خاص رفع النفايات الطبية الخطرة من الطريق ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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رفعت محافظة القليوبية، النفايات الطبية والمخلفات الخطرة التى قام أحد المراكز الطبية الخاصة، برميها على شهد خط 12 بنها القناطر الخيرية بالقليوبية بالقرب من مدخل ميت عاصم التابعة لمركز بنها بالقليوبية، والتى آثارت حفيظة الأهالى بالمنطقة ومرتادى الطريق يوميا من هذه النفايات، خوفا من تفشى وانتشار الأوبئة والأمراض فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت محافظة القليوبية، أنه تم على الفور التواصل مع مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة، وتم معرفة المركز الخاص الذى قام برمى المخلفات والنفايات الطبية على الطريق لتعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

وتبين أن أنه مركز ولادة خاص، وتم تكليف إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، باتخاذ أقصى عقوبات لازمة حيال هذا المركز المتسبب فى هذه الازمة.

وكان الأهالى والمواطنون بالقليوبية ناشدوا بسرعة التحقيق بالواقعة، ومعرفة أسباب انتشار هذه المخلفات على الطريق مناشدين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها بسرعة رفع هذه النفايات الخطرة وتوقيع أقصى جزاء على المتسبب فى إلقاءها على هذا النحو.

من ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التحقيق الفورى فى الواقعة ومعرفة المتسبب بها، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، وتوقيع أقصى العقوبات على المتسبب فى هذا الخطأ، مؤكدا أن المحافظة لا تالوا جهدا فى الحفاظ على صحة المواطنين والتصدى بكافة السبل لانتشار الأوبئة وفيروس كورونا.

من ناحيتها، أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ، لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق، على مدار الساعة، حيث تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل، من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى، والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة، والمرور على المنازل، التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا، لاستلام النفايات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


صحة القليوبية

نفايات طبية

مخلفات كورونا

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