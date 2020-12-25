رئيس مدينة ملوى: الغرامة تنتظر المخالفين لارتداء الكمامة أثناء استقلال السيارات

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على عدم صعود أى راكب إلى أى سيارة أجرة بدون ارتداء الكمامة، وكذلك سائقى السيارات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تفتيش دورى بالمواقف وبالطرق من الشرطة والوحدة المحلية وفى حال ضبط أى مخالف سيتم توقيع غرامة مالية على السائق وعلى المخالف.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية على مواقف السيارات وكافة المركبات وأماكن التجمعات، وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباعة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواجد الميدانى بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

وتابع رئيس المدينة، استمرار أعمال حملة النظافة المكبرة بالوحدات المحلية التسع وشوارع واحياء المدينة حيث تم رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة.