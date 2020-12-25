اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 ديسمبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة ملوى: الغرامة تنتظر المخالفين لارتداء الكمامة أثناء استقلال السيارات

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:22 م
رئيس مدينة ملوى: الغرامة تنتظر المخالفين لارتداء الكمامة أثناء استقلال السيارات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على عدم صعود أى راكب إلى أى سيارة أجرة بدون ارتداء الكمامة، وكذلك سائقى السيارات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تفتيش دورى بالمواقف وبالطرق من الشرطة والوحدة المحلية وفى حال ضبط أى مخالف سيتم توقيع غرامة مالية على السائق وعلى المخالف.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية على مواقف السيارات وكافة المركبات وأماكن التجمعات، وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباعة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات حرصًا على سلامتهم وصحتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواجد الميدانى بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

وتابع رئيس المدينة، استمرار أعمال حملة النظافة المكبرة بالوحدات المحلية التسع وشوارع واحياء المدينة حيث تم رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة.


مدينة ملوى

فيروس كورونا

مواقف السيارات

الكمامات

اخبار المنيا

اخبار محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يدعو المواطنين للإسراع فى تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 01:07 م

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لمنع انتشار العدوى

الخميس، 24 ديسمبر 2020 12:01 م

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الشرقى.. صور

الخميس، 24 ديسمبر 2020 09:11 ص

"حياة كريمة" تغير الواقع بمحافظة المنيا.. انتهاء المرحلة الأولى بـ47 قرية ضمن 1000 قرية مصرية.. المحافظ: المبادرة تستهدف إحداث تطوير بكافة التجمعات الريفية..و825 ألف مواطن حصلوا على الخدمات من القوافل الطبية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 08:02 م

وزيرة البيئة تعلن تنفيذ 60 وحدة بيوجاز لمعالجة وتدوير روث الحيوانات فى محافظة المنيا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 11:10 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة