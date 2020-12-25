رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد تدشين مبادرة "وادينا بلا أخطاء لغوية".. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهد الدكتورعبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد تدشين مبادرة "وادينا بلا أخطاء لغوية" بمركز التدريب بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة بقاعة مركز تنمية القدرات بالجامعة بالدور الرابع بالمبني الإداري بطريق الداخلة وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور واجراء اعمال التعقيم والتطهير قبل وبعد اللقاء وذلك تحت إشراف الدكتور سري الشريف عميد كلية الآداب ، والدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب ،والدكتورة فاطمة الزهراء صالح المشرف على قسم الإعلام .

وشارك فى تدشين المبادرة عدد من اساتذة الجامعة واساتذة قسم اللغة العربية وعدد من المسئولين بالوادى الجديد ووفد من اذاعة الوادى الجديد برئاسة الاذاعى نبيل عبد المقصود مدير عام ذاعة الوادى الجديد والإذاعى اشرف خطاب وسهام حسين موجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم والقس برثلماوس من كنيسة السيدة العزاء مريم بالخارجة وعدد من المهتمين باللغة العربية و الاعلامى محمد حسين المستشار الاعلامى لجامعة الوادى الجديد

وقال الدكتور محمد عبيد منسق عام المبادرة ،ان هذه المبادرة تاتى فى اطار رؤية الجامعة بأنها شريك أساسي فى المجتمع ، وتعمل على تطويره وتنميته على مختلف المجالات والتخصصات مؤكدا على ان المبادرة تهدف إلى تصويب الأخطاء الشائعة في المحررات الرسمية ، والإسهام في القضاء على الأخطاء اللغوية والأسلوبية والإملائية في اللافتات والإعلانات والمحررات الرسمية وغير الرسمية .

أضاف عبيد أنه يجب أن يكون هناك قرارات رسمية بوجوب مراجعة جميع هذه المحررات والإعلانات والدعاية قبل نشرها والحد من استخدام اللغة العربية والأجنبية معًا، أو استخدام اللغة العربية والعامية، أو الإعلان باللغة الهجين ( العربيزي)، والحد من الإسفاف اللغوي في مواقع التواصل الاجتماعي

وفى ختام فاعليات حفل انطلاق المبادرة قام الدكتور سرى الشريف عميد كلية الاداب والدكتور محمد عبيد وكيل كلية الاداب لشئون الطلاب والتعليم ومنسق عام المبادرة والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بتكريم عدد من اساتذة فسم اللغة العربية واساتذة قسم الاعلام والطلاب الذين شاركوا فى تدشين هذه المبادرة المجتمعية.



تدرشين مبادرة وادينا بلا اخطاء لغوية



تكريم المشاركين فى المبادرة



جانب من الاحتفالية



جانب من الحضور



رئيس الجامعة يشارك فى الفعاليات