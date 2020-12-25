حصاد 2020.. كوبرى منقباد بأسيوط نقلة نوعية للقضاء على التكدس المرورى

أسيوط- هيثم البدرى

شهدت محافظة أسيوط، العديد من المشروعات خلال العام الحالى 2020 فى مجالات مختلفة، منها مشروعات المياه والصرف الصحى ومشروعات الطرق والكبارى والإسكان والمدن الصناعية، بالإضافة إلى تبطين الترع، ضمن خطة الدولة لتحسين تلك القطاعات وإنجاز المزيد منها فى صعيد مصر .

وتعتبر الطرق والكبارى، والمشروعات الكبرى فى مجال النقل من أهم المشروعات التى توليها الدولة أهمية كبرى لما لها من فائدة كبرى للمواطنين وتعتبر شرايين جديدة لمجالات اقتصادية ولرفع المعاناة على المواطنين، وخاصة أزمات المرور، والازدحام الذى يعتبر من أشد انواع المعاناة للمواطنين الذين يتعطلون على أعمالهم وتتسبب فى أضرار للمرضى الذين يحتاجون الى إسعافهم أو الكوارث، والحرائق التى يتسبب الزحام فى خسائر كبيرة لعدم القدرة على التدخل السريع ولذلك لجأت الدولة الى فتح شرايين جديدة، والكبارى للتغلب على عقبات الطرق وزيادة فى الطرق التى تستوعب كم السيارات التى تسير فى الشوارع، كما أنها تساعد تيسير الحياة على المواطنين، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات.

وفى محافظة أسيوط، هناك عددا من المشروعات التى تخدم المواطن فى هذا الاتجاه منها كوبرى "منقباد العلوى" الذى يساهم فى تحسين حركة النقل، والمواصلات بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد وتوابعها والذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد.

ويقول المهندس سعد على مصطفى، بالهيئة القومية للطرق والكبارى، المشرف على المشروع، إن كوبرى منقباد العلوى بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعى والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالى طول 1600 متر وعرض 16.7 متر هو واحد من المشروعات الهامة ضمن شبكة الطرق والكبارى التى تهتم بها الدولة لتسهيل النقل والانتقال تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والذى يخدم قرية منقباد وعدد من القريى المجاورة لها وتوابعها، موضحا أن نسب التنفيذ وأعمال الإنشاءات تسير وفقا للجدول الزمنى المقرر له مؤكدا المتابعة المستمرة من الجهات التنفيذية لنهو المشروع فى مواعيده المحددة بما يحقق الفائدة منه فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف، أن هناك التزاما بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مشروع كوبرى منقباد العلوى يعد نقلة نوعية تضاف إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الطرق والكبارى ويساهم فى تحسين حركة النقل والمواصلات بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد وتوابعها والذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبرى أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.

من جهته، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المشروع يأتى ضمن المشاريع التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا ضمن المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل حركة النقل والانتقال وجذب الاستثمارات ومشروعات التنمية فى محافظات الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع يتم تحت اشراف الهيئة القومية للطرق والكبارى، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع الذى يعد من المشروعات التنموية التى تخدم أبناء المحافظة ككل وليس أهالى منقباد فقط حيث يسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعى بدلًا من التزاحم والكثافات المرورية العالية وعبور مزلقان السكة الحديد.

وتفقد المشروع وأعمال تنفيذ القواعد على جانبى الترعة الإبراهيمية وصب الخرسانة واستمع لشرح تفصيلى من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ والأعمال الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال مع مراعاة المواصفات المقررة والجودة والدقة فى التنفيذ، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة مراحل التنفيذ طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والعمل على الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل النقل والانتقال تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (4)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (5)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (6)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (7)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (8)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (9)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (10)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (11)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (12)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (13)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (14)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء كوبري منقباد العلوي (15)