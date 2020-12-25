جوتيريش: أتمنى أن تلهمنا أعياد الميلاد بالتفكير فى الملايين المتضررين من كورونا

كتب هيثم سلامة

هنأ أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المواطنين من مختلف دول العالم بمناسبة حلول أعياد الميلاد، متمنيا أن تلهم هذه المناسبة مشاعر التعاطف والتراحم مع ملايين المتأثرين بجائحة كورونا.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر:" أحر تمنياتي لكل من يحتفل بعيد الميلاد أتمنى أن تلهمنا هذه المناسبة للتفكير بعاطفة مع ملايين الأشخاص المتضررين من كورونا كل عام وأنتم جميعا بخير".



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وكان أكد أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن العودة على الوراء وعدم المساواة، ولابد أن نجعل قضية التعافى من فيروس كورونا والتغير المناخى وجهان لعملة واحدة.

وكتب أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "لا يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي القديم المتمثل في عدم المساواة والهشاشة بدلاً من ذلك، يجب أن نخطو نحو مسار أكثر أمانًا واستدامة"، مضيفا :"مع قرارات اليوم التى تحدد مسارنا لعقود قادمة، يجب أن نجعل التعافى من كورونا COVID19، والتغيير المناخى وجهان لعملة واحدة".

يشار إلى العالم يعيش في حالة من الفزع عقب فكرة ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا فى بريطانيا، وفرضت بسببها العديد من الدول حالات إغلاق مشددة بما فيها المجال الجوى لأى رحله قادمة من بريطانيا خوفا من السلاله الإنجليزية، إلا وظهرت طفرة جديدة للفيروس ولكن منشأها هذه المرة جنوب أفريقيا وسط مخاوف شديدة منها والتي أشارت التقارير إلى انتقالها لدول أخرى .