السعودية.. رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة

وكالات

أصدر المركز الوطنى للأرصاد للبيئة السعودى اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً فى مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، بحسب " واس".