السعودية.. رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة

أصدر المركز الوطنى للأرصاد للبيئة السعودى اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً فى مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، بحسب " واس".
السعودية.. رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورةالجمعة، 25 ديسمبر 2020 10:10 ص
رياح وأتربة - أرشيفية
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