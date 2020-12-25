اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 459 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:44 م
إيطاليا تسجل 459 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 459 وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 505 وفيات أمس، وسجلت الوزارة 19037 إصابة جديدة بالفيروس ارتفاعا من 18040 فى اليوم السابق مما يرفع إجمالى عدد حالات العدوى بالبلاد إلى 2.02 مليون.

 

وأصبحت إيطاليا أمس الخميس ثامن بلد فى العالم يتخطى حاجز مليونى إصابة مسجلة رسميا، وبلغ إجمالى عدد الوفيات فى إيطاليا، وهى أول بلد بغرب أوروبا يضربه الوباء، 71359 وفاة منذ ظهور الجائحة فى 21 فبراير وذلك فى أكبر عدد بأوروبا وخامس أكبر حصيلة فى العالم.

 

 


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