أسامة نقلى لولى العهد السعودى بعد تلقيه لقاح كورونا: حفظكم الله ورعاكم

كتب هيثم سلامة

وجه أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة، الشكر والدعاء إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على استقبال اللقاح فور إجازته عالمياً.

حفظكم الله ورعاكم سيدي .. وجزاكم الله خير الجزاء على حرصكم ان تكون #السعودية من اوائل الدول في المنطقة التي تستقبل اللقاح فور اجازته عالمياً .. وإيثار شعبكم والمقيمين للحصول عليه قبلكم. https://t.co/ygSj6BxI2c

— أسامة بن أحمد نقلي (@OsamaNugali) December 25, 2020

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "حفظكم الله ورعاكم سيدي.. وجزاكم الله خير الجزاء على حرصكم أن تكون السعودية من أوائل الدول فى المنطقة التي تستقبل اللقاح فور اجازته عالميا.. وإيثار شعبكم والمقيمين للحصول عليه قبلكم".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة "ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة".

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".