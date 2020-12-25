اليوم السابع
Ads
السبت، 26 ديسمبر 2020 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أسامة نقلى لولى العهد السعودى بعد تلقيه لقاح كورونا: حفظكم الله ورعاكم

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:47 م
أسامة نقلى لولى العهد السعودى بعد تلقيه لقاح كورونا: حفظكم الله ورعاكم محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة، الشكر والدعاء إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على استقبال اللقاح فور إجازته عالمياً.

 

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "حفظكم الله ورعاكم سيدي.. وجزاكم الله خير الجزاء على حرصكم أن تكون السعودية من أوائل الدول فى المنطقة التي تستقبل اللقاح فور اجازته عالميا.. وإيثار شعبكم والمقيمين للحصول عليه قبلكم".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة "ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة".

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


أسامة نقلى

السفير أسامة نقلى

كورونا

لقاح كورونا

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة