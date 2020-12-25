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فيديو.. ولى العهد السعودى يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:52 م
فيديو.. ولى العهد السعودى يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد يتلقى لقاح كورونا
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة "ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة".

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

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ولى العهد السعودى يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا

 

من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان ولى العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهى سياسة "الوقاية خير من العلاج"، والتى تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً فى وقت قياسى وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم فى مواجهة جائحة كورونا ".

 


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فيروس كورونا

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كوفيد 19

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