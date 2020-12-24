مناقشة أول رسالتى دكتوراة بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، مناقشة أول رسالتي دكتوراة بكلية السياحة والفنادق، وذلك بحضور رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسر الدارسين.

وجاءت الرسالة الأولى تحت عنوان "تأثير جودة الطعام وجودة الخدمة والملموسات علي النوايا السلوكية لعملاء المطعم: رضا العملاء كدور وسيط "، للدارس/ أحمد جمال تاجر محمد.

وجاءت الرسالة الثانية تحت عنوان "دراسة تأثير ممارسات سلامة الأغذية علي أداء الفنادق: الدوافع – الفوائد الملموسة والتحديات " للدارس/ أحمد ربيع إبراهيم. وتكونت لجان المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمود محمود هويدي، مناقشا ورئيساً والأستاذ الدكتور أشرف السيد عبدالمعبود، عضواً ومناقشاً والأستاذة الدكتورة فريدة محمد مجاهد، عضواً ومشرفاً والأستاذ المساعد الدكتور مايكل مجدي ذكي، عضواً ومشرفاً، وفي نهاية المناقشتين أوصت اللجنة بمنح الدارسين درجة دكتوراة الفلسفة في السياحة والفنادق – قسم إدارة الفنادق .



مناقشة أول رسالة الدكتوراة