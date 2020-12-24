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محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:33 م
محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد.. صور محافظ بورسعيد خلال زيارته لأحد الكنائس
بورسعيد - السيد فلاح

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عددا من كنائس المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال زيارته لكنيستى سانت أوجيني والقديس نيكولاس، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرًا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر مزيد من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

المحافظ يهنئ الاقباط بعيد القيامة
المحافظ يهنئ الاقباط بعيد القيامة

 

محافظ بورسعيد خلال زيارته لأحد الكنائس
محافظ بورسعيد خلال زيارته لأحد الكنائس

 

محافظ بورسعيد داحل الكنيسة
محافظ بورسعيد داحل الكنيسة

 


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