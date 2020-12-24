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شئون الحرمين: 15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق "تنقل" بالمسجد الحرام

الخميس، 24 ديسمبر 2020 08:34 م
شئون الحرمين: 15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق "تنقل" بالمسجد الحرام المعتمرين فى المسجد الحرام
كتب هيثم سلامة

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فى إطار خدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام،  بلغ عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" فى إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، حيث وفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلاً عليهم فى أداء منسكى الطواف والسعي.

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق تنقل بالمسجد الحرام (1)
 
وأوضح مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل التطبيق على تسهيل كافة إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر، أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدى بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكداً أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعى فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوى الاحتياجات مجانية).
 
15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق تنقل بالمسجد الحرام (2)
 
15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق تنقل بالمسجد الحرام (3)

واختتم المالكى أن الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابرى، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة فى بذل كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على قاصدى الحرمين الشريفين.

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق تنقل بالمسجد الحرام (5)


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