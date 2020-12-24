شئون الحرمين: 15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق "تنقل" بالمسجد الحرام

كتب هيثم سلامة

فى إطار خدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام، بلغ عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" فى إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، حيث وفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلاً عليهم فى أداء منسكى الطواف والسعي.





وأوضح مدير إدارة خدمات النقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن التطبيق يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتسخير أحدث الطرق التقنية لذلك، ويعمل التطبيق على تسهيل كافة إجراءات حجز العربات من عملية شراء التذاكر، أو الحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدى بيت الله من المعتمرين والزوار، مؤكداً أن الخدمات المقدمة في التطبيق هي: (عمرة كاملة، طواف فقط، سعى فقط، خدمة السائق مجانية، خدمة ذوى الاحتياجات مجانية).