ارتفاع التضخم السنوى فى الجزائر إلى 2.3% فى نوفمبر

أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوى فى الجزائر إلى 2.3 بالمئة في نوفمبر، من 2.2 بالمئة فى الشهر السابق، بفعل صعود في أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة.

الجزائر عضو في أوبك وتعتمد اعتمادا كثيفا على استيراد سلع مثل المواد الغذائية، لكن البلد يحاول الحد من الإنفاق على جلب البضائع من الخارج في ظل انخفاض إيرادات تصدير النفط والغاز.

تفيد البيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المنتجات المصنعة زادت 5.3 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الخدمات 1.7 بالمئة. كان معدل التضخم في الجزائر اثنين بالمئة على مدى العام 2019 بأكمله.