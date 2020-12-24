إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات يتجاوز المليونين

رويترز

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 505 وفيات مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقارنة مع 553 حالة في اليوم السابق، وزادت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 18040 من 14522، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس منذ تفشيه في إيطاليا مليونين وتسعة آلاف حالة.