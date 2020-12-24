اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات يتجاوز المليونين

الخميس، 24 ديسمبر 2020 07:07 م
إيطاليا تسجل 505 وفيات جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات يتجاوز المليونين إيطاليا
رويترز

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 قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 505 وفيات مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقارنة مع 553 حالة في اليوم السابق، وزادت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 18040 من 14522، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس منذ تفشيه في إيطاليا مليونين وتسعة آلاف حالة.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز المليوني إصابة مسجلة، وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة غربية يضربها الوباء، 70900 وفاة منذ ظهور التفشي لديها في 21 فبراير شباط، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة في العالم.

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

روما

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