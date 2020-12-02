اليوم السابع
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خالد صلاح
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4 ملايين مصاب كورونا خلال أسبوع والصحة العالمية تؤكد: الإصابات لاتزال مرتفعة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:24 ص
4 ملايين مصاب كورونا خلال أسبوع والصحة العالمية تؤكد: الإصابات لاتزال مرتفعة منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاتزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف.
وأكدت المنظمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - تسجيل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بقليل مما كان عليه في الأسبوع السابق له.. مضيفة أن عدد الوفيات جراء الفيروس زاد بنحو 70 ألفا، وهو أعلى من المسجل في الأسبوع السابق.
 
ورصدت المنظمة تسجيل 3 ملايين و935 ألفا و330 حالة إصابة و69 ألفا و916 وفاة في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الماضي في جميع أنحاء العالم.. مشيرة إلى أنه خلال الأيام السبعة السابقة لتلك الفترة، تم تسجيل 4 ملايين و60 ألفا و891 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و67.221 حالة وفاة، وشددت على أن معدل الإصابة في العالم لا يزال مرتفعا، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.
 
وأشارت الصحة العالمية إلى أن معدل الوفيات مستمر في الازدياد، فيما لوحظ انخفاض في حالات الإصابة بأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال ثاني أكبر منطقة، بعد الأمريكيتين في هذا الجانب، فقد ارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي في أوروبا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الماضي، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 4٪، وفي الأمريكيتين بنسبة 2٪.

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