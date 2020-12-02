وفيات كورونا بالولايات المتحدة تسجل 269763 حالة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و626 ألفا و22 حالة، بزيادة 178 ألفا و395 إصابة عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 269 ألفا و763 حالة بعد تسجيل 2461 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.