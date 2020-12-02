اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تسجل 269763 حالة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:07 م
وفيات كورونا بالولايات المتحدة تسجل 269763 حالة كورونا - أرشيف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و626 ألفا و22 حالة، بزيادة 178 ألفا و395 إصابة عن الحصيلة السابقة،
 
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 269 ألفا و763 حالة بعد تسجيل 2461 وفاة جديدة.
 
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
 
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

أمريكا

كورونا

وفيات كورونا

كوفيد19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة