اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة 192 شخصا وخسائر 1.3 مليار دولار جراء أعاصير فى فيتنام

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:32 ص
وفاة 192 شخصا وخسائر 1.3 مليار دولار جراء أعاصير فى فيتنام أعاصير - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الفيتنامية اليوم الأربعاء إن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 192 شخصا خلال الشهرين الماضيين فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين كما تكبدت البلاد خسائر اقتصادية 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار)، وكانت معظم الخسائر في الأقاليم الوسطى.

مرت منطقة وسط فيتنام بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس كورونا قطاع السياحة المهم حتى قبل وقت طويل من هبوب تسعة أعاصير سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضرارا بمنازل مئات الآلاف من السكان.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حصيلة الشهرين الماضيين تجاوزت خسائر العام الماضي بأكمله عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصا وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون.

وقال وزير الزراعة والتنمية القروية نيوين شوان كونج في بيان حكومي "شهدنا تسعة أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية غير الطبيعية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج".

وفيتنام معرضة لعواصف وفيضانات مدمرة نظرا لطول سواحلها.

 


فيتنام

فيضانات

الكوارث الطبيعية

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة