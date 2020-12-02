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وزير الصحة البريطانى: الانتهاء من فحص 800 ألف جرعة من لقاح فايزر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:59 م
وزير الصحة البريطانى: الانتهاء من فحص 800 ألف جرعة من لقاح فايزر فايزر
كتب سمير حسنى

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أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، الانتهاء من فحص الشحنة الأولى من لقاح فايزر بـ "800 "ألف جرعة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

واستعرض مسؤولي شركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، مراحل تطوير لقاح الشركة بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية، والخطط المستقبلية لتوزيع اللقاح على جميع دول العالم بشكل عادل.، والطرق المبتكرة للحفاظ على سلامة وتخزين اللقاح الجديد.

وقال مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع في الدول التي تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشددًا على أن توزيع هذه الكمية سيكون بشكل عادل.

وكشف المسؤول عن تفاصيل وطرق حفظ لقاح كورونا المشترك مع فايز الأمريكية، مشيرا إلى أنه يمكن حفظ اللقاح لمدة 15 يوما في درجة حرارة 70 تحت الصفر، متابعا: "طورنا صناديق شحن حافظة للقاح تم تصميمها خصيصاً للتحكم في درجة حرارتها للحفاظ على شروط التخزين".

وشدد المسؤول خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، على سعى الشركة لإيصال لقاح فيروس كورونا إلى كل دول العالم.، متوقعا مزيدا من الموافقات على اللقاح المشترك مع فايزر خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت بيونتك، أن المملكة المتحدة كانت الدولة الأولى في العالم التي وافقت على اللقاح.، حيث سيساهم اللقاح في خفض عدد المرضى في المستشفيات ممن يعانون من حالات عالية الخطورة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، أوجور شاهين، أن اللقاح المشترك مع فايزر يعمل على توليد مناعة ضد فيروس كورونا، كاشفا عن أن هدف الشركة هو إنتاج 1,3 مليار جرعة من اللقاح فى 2021، بتوزيع وإنتاج لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع فايزر في 120 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، في مؤتمر صحفى، إن لقاحنا المشترك مع فايزر يعتمد على تكنولوجيا دقيقة وجديدة، كما نسعى لإيصال لقاح كورونا بسرعة كبيرة لكل دول العالم.


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